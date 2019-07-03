دعوة لبرلمان كوردستان لتحديد “البكالوريوس” لانتخاب رؤساء الحكومات المحلية

شفق نيوز/ دعت مجالس المحافظات في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء برلمان الاقليم الى تعديل القانون الخاص بالمجالس وانتخاباته، مقترحة ان يكون التحصيل العلمي شهادة “البكالوريوس” لرؤساء الحكومات المحلية، وشهادة الاعدادية لأعضاء مجالس المحافظات على اقل تقدير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء مجالس المحافظات اربيل والسليمانية ودهوك عقب اجتماع عقدوه مع هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان واللجنة القانونية البرلمانية في العاصمة اربيل.

وقال رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد حمد امين في المؤتمر ان “الاجتماع كان مخصصا للقانون رقم 3 لعام 2009 لمجلس المحافظات والقانون رقم 4 لعام 2009 لانتخابات مجالس المحافظات اذ كانت النقاشات منصبة حول القانونين حيث ان موادهما بحاجة الى تعديل وابدينا الاراء والمحظات على كيفية تعديلهما”.

واردف بالقول ان “الدورة السابقة للبرلمان للاسف لم تسطع ان تحسم مصير مجالس المحافظات بعد انتهاء العمر القانوني لها”، مشيرا الى ان “اللجنة القانونية ان اللجن ستعقد اجتماعا مع الكتل البرلمانية من اجل تحديد مصير مجالس المحافظات لكيلا يحدث فراغا قانونيا”.

من جهته قال رئيس مجلس محافظة اربيل علي رشيد “نحن في مجلس المحافظة ومنذ عام 2015 وبأغلية اصوات الاعضاء صوتنا على مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات وقدمنها كمقترح الى برلمان اقليم كوردستان”.

واوضح ان “القانون تضمن الية اختيار المحافظ وهذا امر مهم جدا لأنه وفق رؤيتنا يتعين ان يكون المحافظ حاصل على شهادة البكالوريوس ولان يكون اعضاء المجلس حاصلين على شهادة الاعدادية”.