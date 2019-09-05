دزيي: على “العمال” مراعاة اوضاع كوردستان ونأمل بـ”عملية سلام”

اربيل (كوردستان 24)- دعا مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي حزب العمال الكوردستاني الى مراعاة اوضاع حكومة كوردستان وشعبها آملا أن تبدأ عملية سلام بين انقرة والكورد.

وقال دزيي لكوردستان 24 “على حزب العمال الكوردستاني ان يراعي الوضع السياسي لاقليم كوردستان وألا يقدم على اي خطوة من شأنها الاضرار بمصلحة الاقليم وشعبه”.

وبات القصف التركي عند جبال قنديل والمناطق الحدودية المترامية امرا معتادا، وغالبا ما يسقط ضحايا مدنيون بفعل الاشتباكات بين طرفي النزاع.

وتابع ان “علاقاتنا مع تركيا على المستوى السياسي والاقتصادي والدبلوماسي جيدة ونأمل أن يتم احياء عملية السلام في تركيا مرة اخرى”.

واشار دزيي الى دور اقليم كوردستان الايجابي في المساهمة في احياء عملية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني والتي فشلت عام 2015.

ورفع حزب العمال الكوردستاني السلاح بوجه الدولة التركية منذ عام 1984 من أجل الحكم الذاتي في المناطق ذات الأغلبية الكوردية.

وتصنف تركيا حزب العمال الكوردستاني “منظمة ارهابية” وتتهمه باستخدام الاراضي العراقية منطلقاً لشن هجمات داخل اراضيها.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد جددت مطالبتها مؤخرا لكل من حزب العمال الكوردستاني وتركيا بعدم جعل اراضي الاقليم ساحة حرب.