دبلوماسي روسي: نسعى لتوسيع مجالات التعاون مع إقليم كوردستان

قال دبلوماسي روسي رفيع، إن بلاده تسعى لتوسيع مجالات التعاون مع إقليم كوردستان ولاسيما في قطاعي التعليم والاقتصاد.

وعبّر القنصل الروسي العام في إقليم كوردستان أوليغ ليفين، عن إعجابه بالازدهار الذي يتنامى في الإقليم وخاصة بعد تشكيل حكومة جديدة تسعى للإصلاح.

وقال ليفين في مقابلة مع قناة تلفزة كوردستان 24 تابعتها (باسنيوز) إن بلاده تدعم جهود حكومة إقليم كوردستان في برنامج الإصلاح وبالأخص في مجال الاقتصاد، وقال إنها “خطوات في الاتجاه الصحيح”.

وأشار القنصل الروسي العام إلى أن القنصلية الروسية في كوردستان تعمل على “تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، وخاصة في قطاع الاقتصاد” مشيراً بذلك الى الشركات الروسية العاملة ومنها غازبروم نفت وروسنفت.

روسيا تعزز علاقاتها بكوردستان وتدرس زيادة المنح الدراسية

وعززت أربيل وموسكو علاقاتهما الثنائية في السنوات القليلة الماضية، منذ أن وقعت حكومة إقليم كوردستان اتفاقا مع شركة روسنفت لتطوير البنية التحتية للنفط والغاز في المنطقة ، بما في ذلك إنشاء خط أنابيب جديد للغاز يمكن أن يعزز إنتاج النفط في إقليم كوردستان.

وبدأت شركة غازبروم نفت، عملها في العراق عام 2010 وتحديداً في محافظة واسط الجنوبية، قبل أن تبدأ عملياتها في كوردستان.

وقال ليفين “قدمت روسيا 30 مقعداً من المنح الدراسية للطلبة في إقليم كوردستان، وتعتزم زيادتها العام المقبل”.

وبحسب ليفين فان موسكو تدرس تقوية الروابط الثقافية مع إقليم كوردستان ، مضيفاً أن روسيا تريد تشجيع تبادل الثقافة والمعرفة من خلال أساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم ” لمواصلة تطوير فرص الاستثمار بين روسيا الاتحادية وإقليم كوردستان”.