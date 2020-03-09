دانة غاز تطمئن إقليم كوردستان بعد الهبوط الحاد بأسعار النفط

دانة غاز تكشف رؤيتها لمشاريعها في كوردستان في ظل مخاوف كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة دانا غاز الإماراتية الاثنين إنها ماضية في تعزيز مشاريعها بإقليم كوردستان، وأشارت الى ان خططها لن تتأثر بالمخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك ألمان وارد في تصريح نقله موقع زاوية الاقتصادي “في الوقت الحالي فإننا سنمضي قدما في تنفيذ مشاريعنا التوسعية في إقليم كوردستان العراق، والتي ستساهم في تحقيق نمو كبير في إنتاج الشركة وإيراداتها خلال السنوات القادمة”.

ويشكل الغاز الطبيعي ما نسبته 75% من إنتاج شركة دانة غاز، ويتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة وبأسعار لا تتأثر في حال هبوط أسعار النفط بصورة إضافية.

وتشكل مبيعات الغاز ما يقارب من نصف دخل الشركة، مما يضمن إيرادات مستدامة حتى في ظل بيئة أسعار نفط منخفضة، حسبما ذكره موقع زاوية.

وقال وارد “نحن نراقب عن كثب حالة الاسواق، كما أننا مستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التغيرات التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي”.

وتابع “للشركة سجل حافل في ضبط التكاليف وتقليصها. وبالطبع فإن الشركة ستنظر إلى المجالات المختلفة، التي ستمكنها من خفض التكاليف بصورة إضافية في حال استمرت بيئة أسعار النفط المنخفضة التي نشهدها حاليا”.