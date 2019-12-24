“دانا غاز” تتسلم 42 مليون دولار من كوردستان

تسلمت شركة دانة غاز الإمارتية، اليوم الثلاثاء، توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 42 مليون دولار من شركة “بيرل بتروليوم” للطاقة التي تتركز أعمالها في إقليم كوردستان.

وذكرت الشركة في بيان ان “هذه الدفعة النقدية تأتي بعد توزيع 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار كانت حكومة إقليم كردستان قد سددتها إلى شركات الائتلاف بموجب اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في اب 2017”.

وتابع ان “المبلغ الكلي تم الاحتفاظ به في حساب بيرل بتروليوم المصرفي، بانتظار توفر التمويل الخاص بتطوير حقل خورمور”.

وتقوم شركة دانة غاز بتطوير حقول خور مور وشمشمال في شمال العراق من خلال شركة “بيرل” للبترول، بإنتاج معظم النفط والغاز في العراق ومصر.