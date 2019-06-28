داخلية كوردستان تعلن ضبط عصابة تزور تأشيرات السفر

وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان تعلن ضبط عصابة تزور تأشيرات السفر

رووداو – أربيل/ أعلنت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على عصابة تقوم بتزوير تأشيرات السفر، مبينة أن المتهمين من أهالي أربيل وكوردستان سوريا.

وقال مدير ديوان وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، سامي جلال، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ونقلته شبكة رووداو الإعلامية، بأنه تم إلقاء القبض على افراد عصابة تزور التأشيرة مقابل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج البلاد، وبإسم احدى الشركات السياحية.

وأضاف، بأنهم استلموا 15 الى 20 الف دولار من شخص يريد السفر الى خارج البلاد، وعندما يذهب هذا المواطن الى المطار يتم القاء القبض عليه بسبب تأشيرته المزورة، مشيراً، ان هذه التأشيرات المزورة كانت لدول المانيا وتركيا، ولدينا معلومات تؤكد بأن هناك دولة جارة تقوم بأصدار هذه التأشيرات المزورة، ليتم بيعها من قبل هذه العناصر.

مبيناً، تم تحذير هذه الدول من وجود هذه التأشيرات المزورة، وانها ليست أصولية.

وأوضح جلال، بأن افراد العصابة الذين قاموا بتزوير تأشيرات السفر الى المانيا هم من أربيل، أما الافراد الذين قاموا بتزوير تأشيرات السفر الى تركيا فهم من كوردستان سوريا.

وأردف، بأنه لا يمكن تزوير تأشيرة كوردستان، لأنها تحتوي على كود معين، وتم كشف 25 محاولة لتزوير هذه التأشيرة في 2019 .