داخلية كوردستان تتوعد مطلقي النار على المقار الحزبية بالعقاب من اية جهة كانوا

اعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد يوم السبت ان اية جهة تكون خلف الهجمات على المقار الحزبية سيتم التعامل معها وفقا للقانون، مشيرا الى الاستمرار في اجراء التغييرات في المناصب الحكومية.

وقال احمد في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، انه يؤكد بان اطلاق النار على المقار يخالف سياسة حكومة اقليم كوردستان، مشددا على ان حادث معبر “سماقولي” لم تكن خلفه اي يد وهو حادث عرضي غير مرغوب فيه وان المسألة سيتم حلها.

وتعرض مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة السليمانية في الساعات الاولى من فجر يوم الجمعة الى هجوم مسلح غير ان حرس المقر ردوا على مصدر النيران من دون خسائر بشرية.

وذكرت وسائل اعلام تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني مساء امس ان مقرين للحزب في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تعرضا الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.