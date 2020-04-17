خلية الازمة العراقية : تنسيق بغداد واربيل في مواجهة كورونا حقق نتائج ايجابية

أشادت باجراءات اقليم كوردستان في مواجهة الفيروس

أشاد رئيس خلية الازمة النيابية العراقية ، حسن الكعبي ، اليوم الجمعة ، بالاجراءات المتخذة في اقليم كوردستان لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، مشيراً الى أن التنسيق القائم بين بغداد واقليم كوردستان حقق نتائج ايجابية في احتواء الفيروس.

والكعبي هو النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي وكان قد وصل صباح اليوم الجمعة الى اربيل على رأس وفد خلية الازمة النيابية للإطلاع عن كثب على اجراءات اقليم كوردستان الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ، وتعزيز التنسيق بين الجانبين في هذا المجال .

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، ان “التنسيق بين بغداد واربيل حقق نجاحاً في مجال مكافحة فيروس كورونا”، واصفاً الإجراءات المتخذة في إقليم كوردستان لمواجهة الفيروس بأنها “جيدة جداً” بتوجيهات من رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، مشيداً كذلك بالتزام مواطني الاقليم بقرار حظر التجوال الصحي .

الكعبي تابع بالقول أن ” الوافدين إلى الإقليم ومخيمات النازحين واللاجئين تشكل عبئاً على إقليم كوردستان ” ، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية أرسلت مساعدات مالية وطبية لدعم جهود الإقليم لمنع تفشي الفيروس الذي أصاب 335 شخصاً حتى الآن في محافظات الاقليم الأربع.

ومضى الكعبي ، بالقول ” امامنا تحديات كبيرة في مواجهة الفيروس ولكن بالتنسيق والتعاون بين حكومتي اربيل وبغداد سنسيطر بالتأكيد على الوضع”.

لافتاً الى ان ” خلية الازمة النيابية اصدرت توصيات للحكومة العراقية لتخفيف قيود حظر التجوال على شكل مراحل ” ، مردفاً ” لايمكن ان يستمر الحظر بشكل دائم ، خاصة وان هناك شرائح تضررت وتعتمد في حياتها على قوت يومها”.

مشدداً في الوقت نفسه على ان ” حظر التجوال ساهم بتقليل الإصابات بالفيروس”.

وعقب انتهاء زيارته الى اربيل توجه الوفد العراقي إلى مدينة السليمانية للاطلاع على الإجراءات الوقائية هناك .