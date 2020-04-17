خلية الأزمة البرلمانية العراقية تشيد بالإجراءات الوقائية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أشادت خلية الأزمة في البرلمان العراقي الجمعة بالإجراءات الوقائية المتخذة في إقليم كوردستان، كما أشارت إلى وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة الصحة الاتحادية وزارة الصحة في الإقليم بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وأدلى رئيس الخلية البرلمانية حسن الكعبي بهذه التصريحات في إطار زيارة أجراها وفد الخلية إلى إقليم كوردستان للاطلاع على الإجراءات الاحترازية والصحية المتخذة في الإقليم. وهذه أول زيارة يشهدها إقليم كوردستان منذ أن تفشت الجائحة عالمياً.

وقال الكعبي لكوردستان 24 إن الإجراءات المتخذة في إقليم كوردستان لمواجهة الفيروس “جيدة جداً”، مشيداً كذلك بالتزام غالبية المواطنين بقرار حظر التجول في الإقليم.

وأكد الكعبي وجود “تنسيق عالي المستوى” بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمكافحة الجائحة التي تشفت في العالم.

وأضاف أن الوافدين إلى الإقليم ومخيمات النازحين واللاجئين تشكل “عبئاً” على إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية أرسلت مساعدات مالية وطبية لدعم جهود الإقليم لمنع تفشي الفيروس الذي أصاب 335 شخصاً حتى الآن في المحافظات الأربع.

وتأتي زيارة الوفد الاتحادي في الوقت الذي يسجل فيه إقليم كوردستان انخفاضاً في عدد إصابات بالفيروس مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء.

وقال الكعبي إن الوفد البرلماني، الذي يمثل خلية الأزمة البرلمانية، سيتوجه في وقت لاحق إلى السليمانية للاطلاع على الإجراءات الوقائية.

وكان الكعبي يتحدث لكوردستان 24 في مستشفى رزكاري بأربيل حيث لا يزال عدد من المصابين قيد المعالجة من الفيروس المعروف رسميا باسم كوفيد-19.