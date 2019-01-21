خطة اتحادية تشمل كوردستان لتعويض ضحايا الارهاب

الحكومة الاتحادية تعتزم تعويض ضحايا الارهاب بما يشمل كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قالت لجنة الدفاع عن ضحايا الارهاب في العراق إن الحكومة الاتحادية تعتزم تعويض الضحايا الذين سقطوا او اصيبوا بعد ظهور تنظيم داعش في اطار خطة تشمل اقليم كوردستان.

وقال مدير مكتب اللجنة في اربيل نزار مامه لكوردستان 24 إن “الخطة ستشمل تعويض اسر الشهداء بمبلغ يصل الى 50 مليون دينار (42 ألف دولار)”، مشيراً الى أن جرحى الاعمال الارهابية سيحصلون على تعويض قدره خمسة ملايين دينار (4200 دولار).

وأضاف أن باب التسجيل لذوي الضحايا سيفتح في غضون اسبوع.

ولفت المسؤول الى أن التعويضات ستشمل ضحايا القوات العراقية وقوات البيشمركة وباقي الاجهزة الامنية التي شاركت في القتال ضد تنظيم داعش.

كما تشمل خطة التعويض الاسر التي تعرضت منازلها وممتلكاتها الى اضرار على يد تنظيم داعش، وفق مامه الذي قال إن التعويض سيشمل جميع ضحايا الارهاب في جميع انحاء العراق وإقليم كوردستان.

وتابع “نحن مستمرون في اجراء محادثات مع بغداد لرصد تعويضات مالية لضحايا الارهاب ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2019”.

ومضى يقول “وقد حصلنا بالفعل على موافقة مبدئية في هذا الصدد”.

ولن تشمل هذه الخطة الضحايا في عهد النظام السابق بقيادة صدام حسين، رغم ضغوط الكورد لتعويضهم عن حملات الانفال والإبادة الجماعية التي نفذت خلال فترة حكم حزب البعث.

في غضون ذلك، قرر مجلس محافظة نينوى يوم السبت وبأغلبية الأصوات تعويض الناجين من تنظيم داعش بمنحهم أراضي داخل مدينة الموصل.

وقال رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو لكوردستان 24 “يمكن النظر إلى التعويض على أنه دعم معنوي ومالي لمن عانوا من الحرب”.

وأضاف المسؤول المحلي أن القرار يشمل كذلك أفراد القوات العراقية والبيشمركة الذين شاركوا في معركة تحرير محافظة نينوى.

وقتل عشرات الالاف من العراقيين ونزح ما يصل الى ستة ملايين مدني بعد ظهور تنظيم داعش واستيلائه على ثلثي مساحة العراق بين عامي 2014 و2015.

وأعلن العراق في اواخر عام 2017 هزيمة التنظيم بعد حرب مدمرة شاركت فيها القوات العراقية والبيشمركة والتحالف الدولي واستمرت نحو ثلاث سنوات.