خبير قانوني: لا يمكن لـ “عبدالمهدي” اخراج القوات الأميركية كونه مستقيل

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، عدم قدرة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي على اخراج القوات الاميركية من العراق، بإعتبار ان حكومته تصريف اعمال.

وذكر التميمي في بيان، اليوم (24 كانون الثاني 2020)، ، إن “الاتفاقية الأولى بين العراق واميركا عام 2008 والخاصة بخروج القوات الاميركية من العراق في موعد أقصاه 01/01/2011 وتم تنفيذها ونظمت بالقانون 51 لنفس السنة”.

وأضاف، ان “الإتفاقية الثانية كانت عام 2008 ذات الإطار الاستراتيجي وهي خاصة بالتعاون في كافة المجالات، جاء في المادة الـ24 الفقرة الـ 4 منها، جواز اخراج القوات الاميركية من العراق متى ماشاءت الحكومة العراقية”.

واوضح الخبير القانوني، أنه “في عام 2014 تم تشكيل قوات التحالف وفق قرار مجلس الامن 2170 بقيادة أميركا وبطلب من العراق”.

وتابع، أنه “يجب أن نفرق بين وجود هذه القوات التي يستطيع العراق ان يطلب إخراجها وبين الاتفاقية التي لا علاقة لها بهذا التواجد”، مؤكدا أن “عبد المهدي لا يمكنه إخراج هذه القوات، لأنه مستقيل ويدير حكومة تصريف أعمال”.