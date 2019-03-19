خبير أمني: العراق كثف السيطرة على الحدود لابعاد حزب العمال عن البلاد

بغداد / الاخبارية/ اكد الخبير في الشؤون الامنية، صفاء الأعسم، اليوم الثلاثاء، ان العمليات العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني نفذت على المثلث الحدودي مع العراق، مبيناً أن العراق كثف السيطرة على الحدود لابعاد حزب العمال عنها.

وقال الاعسم في تصريح لـ “الاخبارية”، إن “هناك اتفاق ايراني تركي لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي سمته تركيا كمنظمة ارهابية على المثلث الحدودي مع العراق ولا توجد أي نوايا لضرب مناطق معينة داخل العراق”، مشيراً إلى ان “الضربة التي نُفذت كانت خارج البلاد”.

واضاف الاعسم، أن “العراق كثف السيطرة على الحدود واعاد تموضع قطعات المؤسسة العسكرية والحشد وابعادهم خارج الحدود العراقية” مبيناً أن “الحكومة العراقية لا تسمح بدخول عناصر الحزب الا بحصول موافقات رسمية”.

وتابع الاعسم، أن “هناك اتفاق حصل بين رؤساء اركان العراق وسوريا وايران باعطاء الدعم لسوريا لايقاف توغل حزب العمال بالاضافة الى اتفاق مشترك ما بين البيشمركة والمؤسسة العسكرية الايرانية لمنعهم من الوصول الى داخل الحدود العراقية”.

وكان وزير الداخلية التركي قد اعلن إن بلاده وإيران نفّذتا عملية مشتركة ضد مسلحين من حزب العمال الكردستاني، وهذا ما نفاه الجانب الايراني الذي أكد بأنه لم يتدخل اطلاقا في عملية الجيش التركي ضد عناصر حزب العمال.