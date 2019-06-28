يونيو 28, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

خانقين الاعلى حرارة في الاقليم

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فى :أخبار عــامة
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خانقين الاعلى حرارة في الاقليم

سجلت مدينة خانقين اليوم الخميس، اعلى درجة حرارة ضمن مدن اقليم كوردستان.

وقالت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: ان مدينة خانقين سجلت خلال نهار اليوم اعلى درجة حرارة ضمن مدن الاقليم، مشيرة الى ان المدينة سجلت درجة حرارة بلغت 50 درجة مئوية.

واضافت المديرية: ان مدينة كركوك جاءت بالمرتبة الثانية ضمن المدن الاعلى درجات حرارة في الاقليم، اذ سجلت 47 درجة مئوية، لافتة الى ان درجات الحرارة العظمى في مدن اربيل ودهوك والسليمانية، كانت 44، 43، 41 درجة مئوية على التوالي.

وكان صادق عطية، المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة قد توقع، يوم أمس الاربعاء، ان تصل الموجة ذروتها اليوم الخميس.

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