حول جريمة كركوك.. مقر بارزاني: لن نعفو وسيحاسب القتلة

اربيل (كوردستان 24)- أكد مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني متابعة قضية مقتل مسؤول في الحزب في مدينة كركوك، لافتا الى أنها لن تمر دون أن يلقى الجناة جزاءهم العادل.

وأقدمت مجموعة مسلحة، يوم أمس الثلاثاء، على قتل القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة كركوك عبد الجبار رشيد عارف.

وجاء في بيان للمقر ان “مثل هذه الأعمال الإرهابية والجبانة لن تثنينا عن بلوغ أهدافنا والمضي قدما لتحقيق تطلعات شعبنا”.

و عبد الجبار رشيد عارف هو مسؤول منطقة المصلى بمدينة كركوك للحزب الديمقراطي.

وتابع البيان “لن نصمت حيال هذه الجريمة وسنتابع الموضوع بشكل جدي ولن نهدأ حتى يلاقي الجناة جزاءهم العادل”.

وكانت مجموعة مسلحة قد أطلقت النار على “عارف” ليلة أمس لدى خروجه من مجلس عزاء حيث اصيب بجراح خطيرة مات متأثرا بها فور وصوله المستشفى.

وكركوك مزيج من الكورد والعرب والتركمان، وتشهد توترات تجري وحوادث أمنية خصوصا بعد أحداث 16 اكتوبر وسيطرة القوات العراقية على المدينة.