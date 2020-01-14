يناير 15, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حكومة وبرلمان كوردستان يبحثان الاتفاقية بين اربيل وبغداد

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فى :أخبار عــامة
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حكومة وبرلمان كوردستان يبحثان الاتفاقية بين اربيل وبغداد

من المقرر ان تعقد حكومة اقليم كوردستان وبرلمان كوردستان، الاسبوع المقبل اجتماعا لبحث الاتفاقيات بين حكومتي الاقليم والاتحادية.

وقال هيمن هورامي، نائب رئيس برلمان كوردستان في مؤتمر صحافي، تابعه PUKmedia، اليوم الثلاثاء: انه من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان، الاسبوع المقبل، جلسة خاصة، مع حكومة الاقليم لبحث الخطوط العامة لوفد الاقليم المفاوض مع الحكومة الاتحادية، حول الاتفاقيات بين حكومتي الاقليم والاتحادية.

من جانبه، قال أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء في اقليم كوردستان: انه بعد تنظيم وحسم الواردات بين حكومتي الاقليم والمركز، سيتم حسم موازنة اقليم كوردستان.

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