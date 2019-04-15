حكومة كوردستان توزع أكثر من 11 الف قطعة ارض على فئة في الاقليم

شفق نيوز/ اعلن وزير وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين محمود الحاج صالح يوم الاحد عن موافقة مجلس وزراء الاقليم على توزيع اكثر من 11 الف قطعة ارض سكنية على ذوي الشهداء والمؤنفلين، والسجناء السياسيين.

وقال الحاج صالح في كلمة له خلال حضوره حفل تأبيني لذكرى عمليات الانفال في ناحية “رزكاري”، ان وزارته قد استحصلت موافقة حكومة الاقليم على توزيع اكثر من 11 الف قطعة ارض على تلك الفئات لكي يستفيدوا منها.

واضاف ان حكومة اقليم كوردستان تناقش مع الحكومة الاتحادية في بغداد تطبيق المادة 132 من الدستور لدفع المستحقات المالية لذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وجميع المتضررين من النظام السابق الذي يشملهم القانون، مشيرا الى ان وفدا من الوزارة قد زار بغداد مؤخرا واقترب مع الحكومة العراقية على الانتهاء من الاعمال اللازمة لتنفيذ القانون.