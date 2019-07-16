حكومة كوردستان تعلن موعد زيارة لبغداد وتصدر قرارات بشأن مكافحة الفساد

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، موعد زيارة وفد حكومي رفيع الى بغداد، فيما اصدرت عدة قرارات بشأن مكافحة الفساد في الاقليم.

جاء ذلك خلال اولى جلسات مجلس الوزراء الجديد في اقليم كوردستان لمناقشة جدول اعمال الحكومة الجديدة.

وقال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان “وفدا من الحكومة سيقوم بزيارة العاصمة العراقية بغداد يوم غد الثلاثاء”.

وأكد بارزاني ان “سبب الزيارة هو إظهار حسن النوايا والرغبة الصادقة في الحوار لحل كافة الخلافات مع بغداد استنادا الى الدستور العراقي”.

وخرج الاجتماع بقرارات تشدد على ضرورة التزام الوزراء وكبار الموظفين بدوامهم وتوقيته في مقرات عملهم طيلة ايام الاسبوع وعدم السماح لاي مسؤول أن يترك مقر عمله اثناء الدوام الرسمي.

وأكد على ضرورة الإسراع بمعاملات المواطنين ومكافحة الروتين بهذا الخصوص وضرورة احترام المواطنين في المؤسسات الحكومية والاستجابة لشكاويهم ومتابعتها.

وأكد المجلس على منع الرشوة ومحاربتها بشكل حازم مشيرا الى ضرورة معاقبة المرتشين وعدم التهاون في محاسبتهم.