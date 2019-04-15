حكومة كوردستان تعلن انخفاض معدل البطالة الى مستويات متدنية في الاقليم

اعلن وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان علي السندي يوم الاثنين عن انخفاض معدل البطالة الى نسب متدنية في الاقليم.

وقال السندي في كلمة له خلال حضوره مؤتمرا عن الاحصاء اقيم في اربيل العاصمة، ان عجلة الاقتصاد لا يمكنها المضي بالاعتماد على القطاع العام.

واضاف السندي ان نسبة البطالة كانت قبل ظهور تنظيم داعش كانت نسبة البطالة في الاقليم 6.5 بالمئة ولكن بعدها ارتفعت لتبلغ قرابة 13.5بالمئة.

واردف الوزير بالقول ان معدل البطالة في عام 2017 انخفض الى 2.2 بالمئة في كوردستان.