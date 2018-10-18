حكومة كوردستان تعلن القبض على مسؤولين امنيين بشأن تهريب النفط

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن القاء القبض على مجموعة من المسؤولين الامنيين في مدينة اربيل العاصمة على خلفية تقارير تتحدث عن تهريب وبيع وشراء النفط.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه تم القاء القبض عليهم وفق تلك التقارير ولإجراء التحقيقات معهم، مستدركا القول انه لم يتم اتهام او ادانة أي شخص بما يخص هذا الامر.

واضاف انه بعد التحقيق اذا اقتض الامر اتخاذ اجراءات فان حكومة اقليم كوردستان ستقوم بذلك.