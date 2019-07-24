حكومة كوردستان تشكل مؤسسة وطنية للغذاء والدواء

شفق نيوز/ اعلن رئيس لجنة الدواء في برلمان كوردستان زانا الملا خالد، اليوم الثلاثاء، انه سيتم، خلال مدة قصيرة، تشكيل مؤسسة وطنية للغذاء والدواء في كوردستان، ولن يكون بمقدور اية شركة توريد الادوية الى الاقليم، لافتا الى انه سيتم ايضا تنظيم أسعار الادوية في جميع مناطق كوردستان.

ويشكل الامن الصحي للمواطنين واحداً من نقاط برنامج عمل حكومة اقليم كوردستان في كابينته التاسعة، ومن المقرر منع الشركات من استيراد الادوية الى الاقليم وتأسيس مؤسسة خاصة باستيراد الادوية في الاقليم.

وقال زانا الملا خالد ان اللجنة عقدت الاسبوع الماضي سلسلة اجتماعات ومتابعات خاصة بمسألة الدواء وزارت العديد من مجمعات الادوية في المناطق المختلفة من اجل المراقبة الدقيقة عن قرب لمسألة تنقل الدواء في اقليم كوردستان، وخصوصا الجلوس مع شركات الادوية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك والتعرف منها على صيغ استيراد الادوية وفحصها ونقلها والسيطرة على اسعارها.

واضاف ان المواطنين وحتى اعضاء اللجنة لهم عتاب كبير على قطاع الادوية في كوردستان، لذلك هناك لدى اللجنة خططاً ستقوم بتنفيذها بالتعاون مع حكومة اقليم كوردستان.

وتابع ان رئيس الحكومة في برنامجه والخطوط العامة في حكومته اعلن ان مسألة الدواء سيتم حلها، لافتا الى ان اللجنة ستساند بشكل تام ما جاء في البرنامج حول تشكيل مؤسسة وطنية للغذاء والدواء في كوردستان بهدف منع اية شركة من استيراد الادوية على هواها ما عدا شركات القطاع العام التي تشرف عليها الحكومة بنفسها.

وعبر عن اعتقاده بانه لا يجوز ان تكون الادوية بيد القطاع الخاص وفي الوقت نفسه لا يجوز ان تكون سوق الادوية سوقا حرة لان الاسواق الحرة لا تصلح لكل المجالات ومنها مجال الادوية.

وطمأن مواطني الاقليم بان الكابينة الجديدة لحكومة الاقليم ستقوم بتشكيل مؤسسة وطنية خاصة للغذاء والدواء، مبينا انه وفقا للاجراءات المثبتة في خارطة طريق اللجنة سيتم بشكل تام منع سوء استخدام الادوية وسوء نقلها بين مدن الاقليم.

وبشأن تنظيم اسعار الادوية اكد زانا الملا خالد ان المجمعات والمذاخر ستدار بنظام الكتروني متطور واسعار الادوية ستنظم في جميع مناطق كوردستان.