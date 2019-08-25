حكومة كوردستان تستأنف العمل بالمشاريع المتوقفة

بهدف استئناف العمل بها، وجهت حكومة إقليم كوردستان بجمع كافة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمشاريع المتوقفة في الإقليم.

بالصدد، قال محافظ أربيل نوزاد هادي، في أعقاب اجتماع حضره قائمقام أربيل، وقائمقامي ومدراء أقضية ونواحي المحافظة، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز): «نعمل على استئناف العمل بآلاف المشاريع المتوقفة في إقليم كوردستان».

وأضاف «بناء على توجيهات مجلس الوزراء، بدأنا بجمع معلومات وإحصاءات كافة المشاريع المتوقفة والمراحل التي قطعتها، وبحث آليات استئناف العمل فيها».

وأشار هادي إلى أن «تحسين الواقع الخدمي يأتي يشكل أولوية في البرنامج الحكومي للكابينة الجديدة، بحيث تنال كافة المشاريع الخدمية رضى مواطني الإقليم».

وجاءت تصريحات محافظ أربيل، بعد أن عقد مجلس المحافظة بحضور 69 عضواً، اجتماعاً خاصاً لبحث آليات تحسين الواقع الخدمي في المحافظة واستئناف العمل في المشاريع المتوقفة.