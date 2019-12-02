حكومة كوردستان تدعو بغداد للتعامل مع حلبجة كمحافظة مستقلة ضمن الاقليم

شفق نيوز/ اجتمع وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة الاتحادية اليوم الاثنين مع وفد من وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان حيث تم التباحث حول وضع القطاع الصحي في الاقليم.

وعقب انتهاء الاجتماع عقد وزير الصحة في حكومة الاقليم الدكتور سامان البرزنجي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الوفد قال فيه: طلبنا من وفد وزارة الصحة العراقية زيادة الدعم لاقليم كوردستان من الناحية الصحية.

واضاف قائلا: طلبنا من الوفد الضيف ايضا التعامل مع حلبجة كمحافظة مستقلة وتأمين المستلزمات الصحية لها، مردفا بالقول :طلبنا ايضا مساعدة اقليم كوردستان في اعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية المدمرة في الاقضة والنواحي التي كان يتواجد فيها تنظيم داعش.

ودعا البرزنجي وزارة الصحة العراقية الى دعم ومساعدة المستشفيات المتخصصة بمعالجة المصابين جراء القصف الكيمياوي الذي تعرضت له حلبجة في ثمانينيات القرن المنصرم.