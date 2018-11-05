حكومة كوردستان: العقوبات على ايران لن تؤثر على الاقليم والعراق

شفق نيوز/ استبعد المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، ان يؤثر دخول الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية الامريكية على ايران حيز التنفيذ على كل من الاقليم والعراق.

ونقلت محطة كوردستان “24” عن دزيي قوله ان “اربيل ستلتزم بالقرارات التي تصدر من بغداد في مسألة تلك العقوبات”.

واضاف ان وفدا من العراق ذهب الى واشطن وكانت لديه جولة من المباحثات بشأن هذا الموضوع”، مردفا بالقول “نأمل ان يصلوا الى نتيجة لان العراق لديه حدود واسعة مع ايران”.

وتابع دزيي ان “ايران تزود العراق ما معدله 50% من الطاقة الكهربائية، و40% من الغاز الطبيعي”، مؤكدا ان “توقف تصدير الطاقة والغاز الى العراق سيخلق مشاكل كبيرة”.