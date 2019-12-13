حكومة الاقليم تطمئن المدرسين والموظفين وتكشف درجة الغاء التقاعد

اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، ان هدف الحكومة من تنفيذ مشروع قانون الاصلاح هو تحقيق العدالة.

وقال عادل في تصريح متلفز ان الذين تمت احالتهم على التقاعد بشكل غير قانوني سيتم الغاء تقاعدهم، موضحا ان الذي احيل على التقاعد بدرجة وزير وكان استحقاقه مدير عام سيتم تعديل درجته الى ما يستحقه.

واكد ان الذين لم يكونوا في يوم من الايام وزراء وتمت احالتهم على التقاعد بدرجة وزير سيتم الغاء تلك الدرجة عنه.

وبشأن ما تردد عن اجراء تغييرات في رواتب المدرسين والموظفين، فقد طمأن عادل هذه الفئة بانه لن يتم السماح لاحد ليزايد على قوت المدرسين والموظفين، مؤكدا انه على ثقة بانه لن يتم التلاعب برواتبهم باي لاشكل من الاشكال.

وعن اعادة تنظيم عمل الحراس اعلن عادل ان جميع الحراس سيعودون الى وزارة الداخلية وهي التي ستشرف عليهم، مبينا ان مشروع القانون وضع بندا لمعالجة موضوع حراس المسؤولين.

واضاف ان جميع قوات البيشمركة سيكون لها وحدة حسابية واحدة وسيتم تنظيمها من اجل ان تشرف عليها جهة واحدة.

واوضح ان جميع مديريات التقاعد المدنية والعسكرية سيتم حلها وسيتم تاسيس هيئة التقاعد الوطنية لكي يتم تنظيم اعمالهم من خلالها.