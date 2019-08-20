حكومة الإقليم: مستعدون لإيداع ثمن 250 ألف برميل نفط يوميا لدى بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، أن الحكومة المركزية تقتطع من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، ما يفوق بكثير قيمة 250 ألف برميل يوميا من نفط كردستان.

وذكر عادل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية، أمس الاثنين 19 آب 2019، ان حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية تبلغ 12,84 ترليون دينار، إلا أن بغداد أرسلت 5,44 ترليون دينار فقط إلى الإقليم خلال عام، مبينا ان “هذا المبلغ المقتطع من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية يفوق بكثير قيمة بيع 250 ألف برميل من نفط كردستان يوميا”.

وأوضح أن الإقليم رغم ذلك على استعداد لتسليم تلك الكمية من النفط للحكومة العراقية، وحكومة الإقليم على استعداد لايداع المبالغ النفطية التي تعادل بيع 250 الف برميل نفط لدى بغداد.

وأشار عادل، إلى أن “الحكومة العراقية تقتطع سنويا 7,39 ترليون دينار من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وقد تمت مفاتحة بغداد بهذا الصدد، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق منصف حول هذا الموضوع”.