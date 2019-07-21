يوليو 21, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حكومة اقليم كوردستان تعقد ثاني اجتماع لها

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فى :أخبار عــامة
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حكومة اقليم كوردستان تعقد ثاني اجتماع لها

من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان ثاني اجتماع له غداً الاثنين .

معلومات حصلت عليها (باسنيوز) تفيد بتناول الاجتماع بحث الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة والاجراءات والآليات الكفيلة بتنفيذها .

وكانت حكومة اقليم كوردستان الجديدة برئاسة مسرور بارزاني قد عقدت الاثنين الماضي اولى اجتماعاتها بعد مصادقة البرلمان عليها ، واصدرت جملة قرارات بشأن تنظيم عمل الحكومة ووزاراتها ومكافحة الروتين والفساد في دوائر ومؤسسات الاقليم .

كما ويأتي الاجتماع بعد زيارة وفد حكومي رفيع ترأسه مسرور بارزاني الى بغداد حيث التقى الرئاسات العراقية الثلاث .

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