حكومة اقليم كوردستان تعقد ثاني اجتماع لها

من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان ثاني اجتماع له غداً الاثنين .

معلومات حصلت عليها (باسنيوز) تفيد بتناول الاجتماع بحث الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة والاجراءات والآليات الكفيلة بتنفيذها .

وكانت حكومة اقليم كوردستان الجديدة برئاسة مسرور بارزاني قد عقدت الاثنين الماضي اولى اجتماعاتها بعد مصادقة البرلمان عليها ، واصدرت جملة قرارات بشأن تنظيم عمل الحكومة ووزاراتها ومكافحة الروتين والفساد في دوائر ومؤسسات الاقليم .

كما ويأتي الاجتماع بعد زيارة وفد حكومي رفيع ترأسه مسرور بارزاني الى بغداد حيث التقى الرئاسات العراقية الثلاث .