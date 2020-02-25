حكومة اقليم كوردستان تطمئن المتخوفين: لن يحدث شُح بالغذاء

شفق نيوز/ طمئن وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد يوم الثلاثاء السكان في الاقليم بعدم حدوث اي شُح المحروقات والغذاء وذلك جراء تفشي فيروس كورونا في ايران الدولة المجاورة للعراق.

وقال رشيد في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم قبيل عقد جلسة مجلس وزراء الاقليم في اربيل انه لا توجد اية مشكلة في توفير الوقود والغذاء ولن يكون هناك شح في تلك المواد ايضا”، لافتا الى ان “الناس هم من يخلقون الازمات”.

واردف بالقول ان “الدول المجاورة تتخذ التدابير اللازمة بشأن فيروس، ولكن لن تغلق الحدود ابدا والتبادل التجاري مستمر معها”، مشيرا الى ان “الحكومة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق من يثيرون الفوضى والذعر بين الناس”.

وقررت السلطات الجمركية في اقليم كوردستان حظر دخول السائقين الايرانيين وشاحناتهم الى اراضي الاقليم فيما سيتم تفريغ الحمولات من البضائع في عجلات عراقية على الحدود بين الجانبين وذلك ضمن الاجراءات الوقائية للحيلولة دون انتقال فيروس كورنا بعد تفشيه في ايران.