حكومة اقليم كوردستان تصرف فروقات رواتب الموظفين

قررت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، صرف فروقات رواتب الموظفين للعام 2017، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال مصدر في وزارة المالية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان وزارة المالية قررت صرف فروقات رواتب الموظفين للعام 2017 خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا ان قراراً رسمياً صدر بهذا الخصوص.

واضاف: ان عددا من الموظفين في حكومة اقليم كوردستان استحقوا علاوة أو ترفيع في العام 2017 ولم يستلموا فروقات العلاوة أو لم تتغير درجاتهم الوظيفية بسبب الازمة المالية، لذا قررت وزارة المالية صرف هذه الفروقات قريباً.