حكومة اقليم كوردستان تصدر توضيحا بشأن فرض ضريبة على مشاهدة التلفاز

شفق نيوز/ نفى وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان حمه حمه سعيد يوم الخميس ما يتم تداوله بشأن وجود خطة معدة لدى الوزارة لاستيفاء رسوم وضرائب مالية عن مشاهدة التلفاز.

وقال سعيد في بيان اليوم انه منذ مدة تكرر مجموعة من القنوات الاعلامية و وسائل اعلام وبعض من البرلمانيين انباء تفيد بأن وزارة الثقافة والشباب اعدت قانونا لفرض ضرائب على مشاهدة التلفاز، وان هذا يثقل كاهل القنوات التلفزيونية والمواطنين.

واضاف الوزير بالقول “هنا اعلن وبعد اجراء تحقيق ومراجعة في هذا الموضوع ان هذه الانباء غير صحيحة”.