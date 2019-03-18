حكومة اقليم كوردستان انفقت 10 مليارات دولار على عاصمتها

شفق نيوز/ افاد محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان نوزاد هادي يوم الاثنين ان حكومة الاقليم انفقت مبلغا قدره 10 مليارات دولار امريكي لإعادة تأهيل واعمار البنى التحتية في المحافظة.

وقال هادي في كلمة له اليوم خلال ابرام تعاون تجاري مشترك بين محافظات الاقليم، والاقليم الفلامندي، انه منذ عام 2004 – 2014 انفقت حكومة كوردستان وخلال الاعوام العشرة 10 مليارات دولار امريكي لإعادة تطوير وتأهيل البنى التحتية في اربيل.

واضاف ان الحكومة المحلية تدعم وبشكل تام تقوية وتعزيز العلاقات وسبل التعاون بينها وبين الاقليم الفلامندي.