حكومة إقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي في دوائرها ومؤسساتها

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع اليوم الاثنين 9-3-2020 نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبحضور الوزراء والجهات ذات الصلة حيث اشرفت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا على الاجتماع.

وتم خلال الاجتماع اصدار حزمة من القرارات في اطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التوجيهات واخر الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصحية بهذا الخصوص.

واشاد نائب رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع بجهود وزيري الداخلية والصحة بسبب الخطط التي وضعت والخطوات التي تم اتخاذها لحماية ارواح المواطنين وسلامتهم واشار الى ضرورة وجود التنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات بهدف تحقيق افضل النتائج والسيطرة على الاوضاع.

وقام كل من وزير الداخلية ووزير الصحة بتقديم تقريريهما حول الخطوات المتخذة من اجل مواجهة فيروس كورونا والخطة المستقبلية بهذا الشأن.

واكد الاجتماع على اهمية استمرار تنفيذ القرارات التي صدرت سابقا من قبل الجهات المعنية مثل التقليل من الازدحامات والحد من التنقل بين المدن والتقيد بتوجيهات النظافة والالتزام بها والتواصل مع المراكز المحددة في حال الاشتباه باي اصابة بفيروس كورونا.

وتم التاكيد على ان الهدف من هذه التوجيهات والقرارات كافة هو حماية ارواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا.

وبعد المناقشات حول اخر خطوات وتعليمات الوزارات والجهات ذات الصلة وتقديم المقترحات لمواجهة فيروس كورونا تم اصدار القرارات التالية:

1-يتم تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات في اقليم كوردستان باستثناء قوات البيشمركة وقوات الأمن وقوى الامن الداخلي والمؤسسات الصحية بدء من يوم الخميس الموافق 12 – 3 2020 وحتى يوم الخميس 26 – 3 -2020 اما ايام 27 و 28 من شهر 3 في عطل نهاية الاسبوع ويبدا ألدوام الرسمي يوم الاحد الموافق 29 – 3 -2020

2-يبدأ الدوام الرسمي في المراكز التعليمية التابعة لوزارة التربية (الحكومية والاهلية) في يوم السبت 28 – 3 -2020 اما دوام الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبدأ في 1- 4 -2020.

3-تستمر وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية والطارئة للمواطنين عن طريق تطبيق المناوبات.

4-تستمر وزارات الخدمات العامة تستمر في تقديم الخدمات عن طريق المناوبات وسيتم اصدار توجيهات بهذا الخصوص.

5-اخر مهلة لعودة مواطني اقليم كوردستان من ايران الى الاقليم هو 15 – 3 2020 وابتداء من 16 – 3 – 2020 وحتى 1- 4 – 2020 لن يتم السماح بعودة المواطنين من ايران مع وجود الرقابة الدائمة للحركة التجارية وحسب التعليمات المعمول بها.

6-تخصيص المرحلة الثانية للميزانية من اجل تامين المستلزمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

7-تم توصية وزارة الزراعة ومصادر المياه بالاستمرار باتباع كافة التعليمات والتوجيها ضمن سياسة مواجهة فيروس كورونا.

8-توصية وزير العدل لتفعيل دعاوى عامة وذلك لاتباع الاجراءات القانونية ضد الشخصيات والجهات والوسائل الاعلامية التي تتصرف خارج توجيهات وسياسة حكومة اقليم كوردستان ويكونون مصدر تشويش وفوضى.

9-منح الصلاحيات للمحافظين ومشرفي الوحدات الادارية المستقلة ولجان القائمقامية من اجل تنظيم ومراقبة السوق الداخلي.

وفي ختام الاجتماع اكد قوباد طالباني على ضرورة تقيد كافة الاطراف بقرارات وتوجيهات من اجل التمكن من الحد من تفشي الفيروس.