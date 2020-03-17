حكومة إقليم كوردستان تطلق حملة وطنية لدعم المتضررين من إجراءات مكافحة كورونا

قررت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (17 آذار، 2020)، اعتبار حملة جمع المساعدات المالية لتخفيف الأعباء على المتضررين من تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا حملة وطنية تحت إشراف مجلس الوزراء، داعيةً الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي الى المساهمة في هذا الجانب.

وترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور البارزاني، اليوم اجتماعاً خاصاً لتقييم الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وخطط الحكومة في تأمين الاحتياجات العامة للمواطنين، من أغذية ودواء ومحروقات وغيرها، والوضع الاقتصادي بصورة عامة.

وفي إطار تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، عُقد الاجتماع عبر نظام مؤتمرات الفيديو (فيديو كونفرانس) بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني وعدد من الوزراء، واستهله رئيس الوزراء بتوجيه الشكر لمواطني الإقليم “على صمودهم في مواجهة الوضع”، كما دعاهم للاستمرار في الحفاظ على سلامتهم والالتزام بالتعليمات الصحية.

وشكر رئيس الحكومة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كافة، لدورها في تنفيذ الإجراءات ولاسيما قوات الشرطة والآسايش (الأمن) والبيشمركة والأطباء وموظفي القطاع الصحي على نحو عام، كما ثمن دورهم في مواجهة الفيروس المعروف باسم كوفيد-19.

وأشاد مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بمواقف أصحاب الأملاك ورجال الأعمال نتيجة استجابتهم لنداء رئيس الحكومة في التبرع وتقديم التسهيلات الهادفة لتخفيف الأعباء على المتضررين من تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد وباء فيروس كورونا العالمي.

وتقرر في الاجتماع، اعتبار حملة جمع المساعدات المالية حملة وطنية وتحت إشراف مجلس الوزراء بشكل مباشر، على أن يتم توزيعها وصرفها بصورة شفافة وعادلة على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي ضمن الخطط الإجرائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار الى أن التبرعات الحالية ستجمع ضمن الحملة الوطنية، فيما دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي الى المساهمة في هذا الجانب.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، وجه مجلس الوزراء وزرات المالية والاقتصاد، والداخلية، وشؤون البيشمركة ومؤسسة الآسايش بوضع الآليات المناسبة في أقرب وقت ممكن لصرف الرواتب وخصوصاً لمنتسبي البيشمركة والشرطة والآسايش وبما يراعي الإجراءات الوقائية.

وتقرر في الاجتماع كذلك تنظيم المالية العامة لخدمة المواطنين وتأمين معيشتهم وذلك ضمن تطبيق فقرات قانون الإصلاح النافذ في إقليم كوردستان، وبما يشمل خفض النفقات العامة والذي يعد جزءاً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة في الإقليم.

وقرر الاجتماع ايضاً مواصلة التنسيق مع الحكومة الاتحادية من أجل تأمين المستحقات المالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، كما اتخذ المجتمعون قراراً يقضي بعقد اجتماع خاص يتعلق بالنفط والغاز لمناقشة تنظيم الواردات والمصاريف الخاصة بذلك مع مراعاة الوضع المالي الحالي والآثار السلبية المترتبة جراء فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

واليوم الثلاثاء، قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان، التبرع براتبه ومستحقاته المالية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا ومساعدة الأسر الفقيرة.

وجاء ذلك في بيان ، لمكتبه الإعلامي، إن “مسرور البارزاني يتقدم بخالص الشكر لجميع الذين شاركوا في حملة التبرعات الداعمة لجهود مكافحة فيروس كورونا، ومساعدة الاسر ذات الدخل المحدود”.

وأضاف: “على هذا الأساس، قرر رئيس الحكومة التبرع براتبه ومستحقاته المالية لدعم الإجراءات الوقائية والجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا، فضلاً عن مساعدة الاسر المتعففة”.