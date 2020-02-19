حكومة إقليم كوردستان تحدد ثلاثة أشهر لسداد ما بذمة الشركات الأهلية من قروض

أمهلت حكومة إقليم كوردستان الشركات الأهلية المقترضة من الحكومة مدة ثلاثة أشهر لسداد القروض المترتبة عليها، وفي حال عدم السداد ستتم مصادرة الممتلكات المرهونة كضمان لتلك القروض، كما خيرت الحكومة الشركات المقترضة بين سداد القروض نقداً أو بصكوك مصرفية.

فبموجب الكتاب المرقم (س/ 290) والمؤرخ 10 شباط 2020، الصادر عن المديرية العامة للمصارف التجارية والموجه إلى كافة المصارف التجارية في إقليم كوردستان، أمهلت الحكومة كل الحاصلينعلى قروض تجارية من الحكومة، من شركات ورجال أعمال، ثلاثة أشهر لسداد ما عليهم من قروض.

وجاء في كتاب المديرية العامة للمصارف التجارية: “يمكن سداد القروض نقداً أو بواسطة صكوك مصرفية على أن لا تكون الصكوك قد جرى التعامل التجاري بها ويجب أيضاً أن يكون الصك صادراً عن بنك حكومي في إقليم كوردستان”، ولا يتم قبول الصكوك إن لم تكن “باسم المقترض حصراً، وصادرة في نفس المحافظة، كما لا تقبل الصكوك الصادرة عن المصارف الأهلية”.

وأعلن المدير العام للمصارف التجارية وكالة، كاظم نامق، لشبكة رووداو الإعلامية: “منذ 2003 و2004 وبموجب تعليمات الحكومة والبنوك، تم منح قروض تجارية ميسرة للشركات ورجال الأعمال والمواطنين، ويتراوح مجموع مبالغ القروض بين 770 و800 مليار دينار، وقد صدرت تعليمات في أوقات سابقة لاسترداد القروض، لكن الأزمة المالية حالت دون تنفيذها، ومراعاة منها لتلك الظروف قامت الحكومة بتمديد مهلة سداد القروض”.

وأضاف نامق: “أما الآن، فقد أمهل التوجيه رقم 4 لسنة 2020 الصادر عن وزارة المالية، الشركات ورجال الأعمال والمواطنين ثلاثة أشهر لسداد ما بذمتهم من قروض، وهذه هي المهلة الأخيرة وإن لم يسددوا قروضهم خلال هذه الفترة، ستتم مصادرة أملاكهم المرهونة لقاء الحصول على القروض”.

وفي حوار أجرته معه جريدة رووداو ونشر الأسبوع الماضي، أعلن مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الاستثمار ومجلس الخدمة العامة، ريباز حملان، أن للحكومة قروضاً بقيمة 700 مليار دينار عند الشركات وستستعيدها قريباً.

وقال حملان: “انقضت المدة المحددة سلفاً لاستيفاء القروض، لذا يجب على المقترضين سداد ما في ذمتهم دفعة واحدة، وقد شكلت الحكومة لجنة مشتركة من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء ومديرية المتابعة والرقابة المالية لاستعادة القروض المترتبة على الشركات ورجال الأعمال”، مضيفاً أن “استيفاء هذه القروض سيبدأ في السنة الحالية وفي أقرب وقت”.

وبموجب كتاب المديرية العامة للمصارف التجارية المشار إليه، تبدأ مهلة سداد القروض من 10 شباط 2020 وتنتهي في 10 أيار 2020، ويشير الكتاب إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه من لا يرد القرض “بعد انتهاء تلك المهلة”.

لكن ريباز حملان يقول إن بعض الشركات المقترضة احتالت على الحكومة “والأملاك التي رهنتها للحصول على القروض، إما غير موجودة أصلاً أو هي أقل قيمة بكثير من قيمة القرض، وهذا ما يخلق مشاكل للحكومة”.

وكان البرلماني من كتلة الجماعة الإسلامية في برلمان كوردستان، سوران عمر، قد طلب من خلال نائب رئيس البرلمان توضيحاً من الحكومة بخصوص عدم استرداد قروض مترتبة على الشركات تبلغ قيمتها 700 مليار دينار.

وأحال نائب رئيس البرلمان طلب البرلماني سوران عمر إلى الحكومة بكتاب يحمل تاريخ 4 كانون الأول 2019، وأجاب وزير المالية والاقتصاد على الكتاب بأن الشركات المقترضة وسائر المقترضين تقدموا بحجج مختلفة لعدم سداد ما في ذمتهم، ثم صدرت التعليمات الأخيرة لاستيفاء القروض.