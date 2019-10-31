حقوق الانسان النيابية تكشف عدد ضحايا التظاهرات: هيبة الدولة تنهار

شفق نيوز/ دعا النائب التركماني ارشد الصالحي، اليوم الخميس، الكتل السياسية الى الابتعاد عن “التدخل” في عمل القضاء، عاداً هيبة الدولة “في انهيار”.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان “عدد الشهداء لغاية الساعة اكثر من 250 منذ الاول من الشهر الجاري ولغاية الان، وعدد الجرحى اكثر من 11 الف، بينما عدد المعتقلين اكثر من 2500 شخص”، مبينا ان “المفرج عنهم بحدود 1500 ومازال هناك معتقلون لدى الاجهزة الامنية”.

واكد ان “على الحكومة ان تعلم ان هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل المتظاهر السلمي”، موضحا ان “الشعب يريد تعديل قانون الانتخابات، خصوصاً ان هذا القانون تم صياغته وفق اطر سياسية لكتل سياسية معنية، وهذا امر مرفوض والشعب رفضه، ولهذا يجب السماع لارادة الشعب”.

وتابع الصالحي انه “يجب اعطاء فرصة لمجلس القضاء بالعمل، وان تبتعد الكتل السياسية عن التدخل في عمل القضاء، وتشكيل لجان تحقيقية محايدة لغرض التحقيق المباشر بالانتهاكات التي وقعت والوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة”.