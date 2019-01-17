حقوق الإنسان: الحكومة العراقية غير جادة في إعادة النازحين لمناطقهم المحررة

رووداو – أربيل/ أكد نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي ميزر الشمري، اليوم الخميس، ان الحكومة العراقية غير جادة في اعادة النازحين طوعاً الى مناطقهم المحررة ولم تكترث للمناشدات الانسانية التي تعبر عن مدى قساوة الظروف التي يعيشونها.

وبحسب بيان للمفوضية حصلت شبكة رووداو الإعلامية، على نسخة منه، “أن الحكومة العراقية لم تفِ بوعودها بتسليم العائدين طوعاً المنح المخصصة لهم وكذلك تعويض المتضررين وعدم تأهيل مناطقهم المحررة بالخدمات الأساسية وعدم توزيع مساعدات للذين عادوا طوعاً مما سبب هجرة عكسية الى المخيمات مرة اخرى”.

وأضاف البيان : “كما ان للمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية دور بارز في تشجيع النازحين على البقاء في المخيمات وذلك بسبب قطع المساعدات عنهم حال تسجيلهم العودة الى مساكنهم الأصلية”.

ودعا “الحكومة العراقية الايفاء بوعودها والاستجابة لمناشداتهم الانسانية من خلال الإسراع بتأهيل المناطق المحررة وتعويض المتضررين وتسليم العائدين طوعاً المبالغ المحددة لهم و المواد الأساسية والضرورية”.

كما طالب الشمري “المنظمات الانسانية الدولية والمحلية بالاستمرار ببرامجها الانسانية للعائدين حيث أنهم بأمس الحاجة للمساعدة الانسانية وإعادة التأهيل لتشجيع العودة الطوعية وغلق ملف النازحين”.

وحول الظروف التي تواجه النازحين في المخيمات أكد ان “معاناة النازحين مازالت مستمرة وهم يتحملون الجوع والعطش والأوبئة والامراض ويواجهون ظروفا جويةً قاسيةً من حر الصيف وبرد الشتاء والحكومة تقابل كل ذلك بالتجاهل لمعاناتهم الانسانية وكأن الامر لا يعنيها”.