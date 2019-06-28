حريقان في دهوك واربيل احدهما بمخيم للنازحين “صور”

افاد مصدر امني، الخميس، بأندلاع حريقين في محافظتين دهوك واربيل، مبينا ان احد الحريقين اندلع بمخيم للنازحين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان “حريقا اندلع في مخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك، ما ادى الى احتراق 15 خيمة وسيارتين مدنيتين”.

واضاف ان “فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق”، مشيرا الى انه “تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه”.

وتابع المصدر ان “حريقا اخر اندلع في اعشاب بشارع 100 قرب شركة جيهان نفق طريق كركوك”، لافتا الى ان “فرق الدفاع المدني تقوم باخماده ومنع امتداده”.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.