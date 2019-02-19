حرق امرأة في السليمانية والشكوك تلاحق زوجها

فقدت إمرأة شابة تبلغ من العمر 20 عاما، حياتها بعد تعرضها للحرق في مدينة السليمانية، وذلك في الوقت الذي تحقق فيه الشرطة بملابسات الحادثة حيث تلاحق الشكوك زوجها.

وذكر شاهد في تصريح صحفي لوسائل إعلام كردية، اليوم الثلاثاء، 19 شباط 2019، إن إمراة تدعى “روزه علي” فقدت حياتها بعد تعرضها للحرق، وان الشرطة في السليمانية بدأت تحقيقاتها في الحادث، مبينا ان “هناك آثار تعذيب ظاهرة على جسد المرأة الشابة ، وهذا دليل على انها ليست هي التي حرقت نفسها”.

وأضاف ان “الشكوك تدور حول زوج المرأة الشابة بأنه قد يكون هو الذي قام بحرق زوجته”.

يذكر ان الزوجة الشابة التي تبلغ من العمر 20 عاما خريجة معهد تكنيكي، وخلال حياتها الزوجية تعرضت للتعنيف أكثر من مرة، وفقا لمقربين.