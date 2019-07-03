شنكالي يكشف عن حراك لإخراج حزب العمال من كردستان

كشف عضو الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي، الاثنين، عن وجود حراك وتنسيق مشترك بين الاقليم وحكومة المركز لاخراج حزب العمال الكردستاني من الاراضي العراقية.

وقال شنكالي في حديث لـ”الاخبارية”، إن “هناك عمل وتنسيق مشترك بين حكومة بغداد والاقليم لاخراج حزب العمال وكذلك القوات التركية من الاراضي العراقية”.

وأضاف “في الدورة السابقة من البرلمان اصدرنا قراراً بإخراج كل القوات غير العراقية من البلاد وهذا ما يجب أن نمضي به”، مبيناً بأن “التوجه الحالي بين هو استخدام الطرق الدبلوماسية مع تركيا لاجل انهاء القصف المتكرر للاراضي الكردية”.

وتابع “اليوم العلاقة بين بغداد والاقليم تمر بأفضل حالاتها وهناك تنسيق مشترك في كثير من الامور واهمها القصف التركي للاراضي الكردية والقصف الايراني لبعض المناطق كذلك”.