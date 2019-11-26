حداد يدعو للاستعداد لأي احتمالات: وفد حكومة كوردستان يزور بغداد الاحد

شفق نيوز/ ذكر بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء ان وفد حكومة اقليم كوردستان سيزور العاصمة الاتحادية بغداد الاحد المقبل.

وقال حداد في ندوة حوارية في اربيل “فلنستعد لأي احتمالات او اي حدث سيء قد يحدث في العراق”، مضيفا ان “افضل سلاح لمواجهة اية مخاطر قد تحدث هو تنظيم بيتنا، وتوحيد موقفنا وهو ما يعمل عليه حاليا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في الاجتماعات التي يجريها من الجهات السياسية الكوردستانية”.

واضاف ان المباحثات الجارية بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كانت مثمرة، مشيرا الى ان “وفد حكومة اقليم كوردستان سيزور بغداد يوم الاحد من الاسبوع المقبل.