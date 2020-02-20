فبراير 20, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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حداد: من دون البيشمركة القوات العراقية وحدها غير قادرة على ضمان أمن (المتنازع عليها)

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فى :أخبار عــامة
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حداد : من دون البيشمركة القوات العراقية وحدها غير قادرة على ضمان أمن (المتنازع عليها)

قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد ، اليوم الخميس ، أن القوات العراقية غير قادرة وحدها على السيطرة الامنية وحماية المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان أو ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، داعياً الى حماية مشتركة لها من قبل الجيش وقوات البيشمركة.

وكان هجوم شنه داعش، يوم الثلاثاء، أسفرعن مقتل وإصابة 7 مدنيين كورد بمحافظة كركوك ، أبرز المناطق الكوردستانية (المتنازع عليها).

وأفادت مصادر أمنية من المحافظة، أن مسلحي داعش هاجموا قرية جخماخه قرب قضاء دبس في كركوك. مضيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مواطنين كورد وإصابة 3 آخرين.

حداد الذي كان قد وصل كركوك للمشاركة في مجلس عزاء الضحايا وزيارة الجرحى ، قال في تصريح للصحفيين من بينهم مراسل (باسنيوز) ابلغنا لجنة الامن والدفاع النيابية بمتابعة ملابسات هذا الهجوم واجراء تحقيق دقيق فيه ، وابلغنا ذووي الضحايا بذلك ، كما نطالب وزارتي الدفاع والداخلية بتولي المسؤولية والمتابعة والتحقيق وعدم السماح بتكرار مثل هكذا حوادث مؤسفة .

حداد تابع بالقول ان مثل هذه الحوادث تكررت قبل أيام في خورماتو وأماكن اخرى وربما لن تكون الاخيرة ، موضحاً أن القوات العراقية غير قادرة وحدها على السيطرة الامنية وحماية المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان أو ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، خاصة مدينة كركوك وضواحيها ، داعياً الى حماية مشتركة لها من قبل الجيش وقوات البيشمركة ، قائلاً ” نرى الحل في تولي قوة مشتركة من البيشمركة والقوات الامنية العراقية حماية هذه المناطق وسكانها حتى لاتتكرر مثل هكذا هجمات وحوادث مؤسفة”.

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