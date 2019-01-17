جوازات اربيل الأفضل في كوردستان

جوازات اربيل الأفضل في اقليم كوردستان لعام 2018

اربيل (كوردستان 24)- تصدرت مديرية الجوازات العامة في محافظة اربيل لائحة افضل مديرية في تقديم الخدمات الى المراجعين لعام 2018 نسبة للمحافظات الأربع في اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للجنسية والجوازات في اقليم كوردستان كيفي عمر اليوم الخميس في تصريح صحفي ان مديرية الجوازات في اربيل احرزت المركز الاول في اقليم كوردستان في تقديم الخدمات للمراجعين”.

واضاف ان “مديريتنا وبالتعاون مع الاجهزة الأمنية القت القبض على جميع المطلوبين الذين حاولوا الهرب من منافذ محافظة اربيل عاصمة كوردستان”.