جوائز مهرجان دهوك الدولي السادس للأفلام

رووداو – دهوك/ اختتمت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان دهوك الدولي للأفلام، مساء اليوم السبت، 27 تشرين الأول، 2018، بحفل كبير لتوزيع الجوائز على الأفلام والمخرجين والممثلين المشاركين في المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الـ 20 من الشهر الجاري في مدينة دهوك بإقليم كوردستان.

وكان توزيع جوائز الدورة السادسة لمهرجان دهوك الدولي للأفلام على الشكل التالي:

-جائزة محافظة دهوك، كانت من نصيب محمد محسن ومحمد جانو.

– جائزة يلماز غوناي لأفضل فيلم طويل، كانت من نصيب المخرج زيرك.

-جائزة ورقة العنب الفضية، كانت من نصيب فيلم “B6″، وهو من إخراج علي رزاي.

-جائزة ورقة العنب الذهبية لأفضل فيلم كوردي، منتحت لفيلم “بانتور”، للمخرج، تحسين أوزمن.

-جائزة ورقة العنب الذهبية لأفضل فيلم كوردي وثائقي، كانت من نصيب فيلم ” Mîn Hilgir”، للمخرج هوكر هيروري.

-جائزة أفضل فيلم دولي قصير، ذهبت لفيلم “بيكس”، للمخرج، علي رزاي

-جائزة أفضل فيلم وثائقي دولي، منتحت لـ “جيم كَيرلس”.

-جائزة التقييم، ذهبت لفيلم “Navber”.

-جائزة النقد السينمائي، حصل عليها الممثل الكوردي، أحمد زيرك.

-جائزة محافظة دهوك، ذهبت لفيلمين، هما: “Qehremanê Çerxî” و “Qurban”.

جائزة أفضل ممثل كوردي، كانت من نصيب فياض دومان.

-جائزة أفضل ممثلة كوردية، حصلت عليها، الممثلة شكران.

– جائزة أفضل سيناريو، كانت من نصيب فليم “Jîna Bê Jiyan”.

-جائزة أفضل مخرج كوردي، منحت للمخرج محمد علي كونار.

-جائزة أفضل فيلم كوردي طويل، كان من نصيب فيلم “Zagros”.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان دهوك الدولي السادس للأفلام، كانت انطلقت، يوم السبت، 20 تشرين الأول الجاري، بمشاركة 105 أفلام من 50 دولة، وكان برعاية شبكة رووداو الإعلامية.

ترجمة وتحرير: آزاد جمكاري