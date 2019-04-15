متحدث العشائر العربية في (المتنازع عليها): جهات سياسية تحاول الاستيلاء على منصب محافظ الموصل

أكد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) ، الشيخ مزاحم الحويت، اليوم الاحد، انه ” لا يمكن انتخاب اي محافظ لنينوى من دون موافقة كتلة التآخي والتعايش الكوردستاني في مجلس المحافظة”.

وكان رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي قدّم مقترحا الى مجلس النواب العراقي طالب فيه بالتصويت على اقالة العاكوب ونائبيه من مناصبهم على خلفية حادثة العبارة في مدينة الموصل، وقد صوت المجلس فعلا على المقترح .

الشيخ الحويت ، اوضح في تصريح لـ(باسنيوز) انه “بعد انتخابات عام ٢٠١٣ حصدت كتلة التآخي والتعايش العدد الاكبر من مقاعد مجلس محافظة نينوى ، وكان منصب محافظ نينوى من استحقاقها قانوناً “، لافتاً الى انه “بعد مشاورات ومباحثات مع مختلف الاطراف السياسية خاصة في نينوى تنازلت الكتلة عن منصب المحافظ للمكون العربي ، مقابل تولي منصب رئاسة المجلس”.

الشيخ الحويت اشار الى محاولة كتل سياسية مدفوعة باجندات خاصة الاستيلاء على منصب المحافظ ، منوهاً الى ” تعرض أعضاء في مجلس محافظة نينوى لضغوطات وتهديدات للسكوت وعدم ابداء المعارضة في حال طرح مرشح تلك الجهات للتصويت داخل المجلس ” .

وكان عبد المهدي اصدر امرا ديوانيا خوّل فيه خلية الازمة في محافظة نينوى(مركزها الموصل) صلاحية رئيس مجلس الوزراء في تسيير امور المحافظة وبالتشاور مع مكتب الاول ، كما خول مجلس الوزراء خلية الازمة في نينوى صلاحيات المحافظ المقال نوفل العاكوب لتمشية أمور المحافظة لحين اختيار محافظ جديد لشغل المنصب.

كما جاء في الامر الديواني ايضا تخويل مزاحم قاسم الخياط رئيس الخلية صلاحية التوقيع على المخاطبات والكتب الرسمية الى الجهات ذات العلاقة واخذ الاجراءات اللازمة بما يضمن تصريف الامور اليومية للمحافظة .

وكان القضاء العراقي أمر بالقبض على محافظ نينوى المقال و7 من مسؤولي المحافظة ومنعهم من السفر بتهم فساد وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.

هذا وكان مجلس محافظة نينوى اعلن ، اليوم الاحد ، فتح باب الترشيح لشغل منصب محافظ نينوى اعتبارآ من يوم غد الاثنين ١٥ابريل/نيسان الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء 24 من الشهر الجاري.