جنايات نينوى: السجن 15 سنة لمدان خطف فتاة بعد أن قدم إخبارا بانتماء والدها لداعش

[أين- بغداد] أصدرت محكمة جنايات نينوى حكماً بالسجن لمدة 15 سنة لمدان أقدم على خطف فتاة أتمت الثامنة عشرة من العمر بالحيلة بعد أن قدم إخبارا بان والدها احد عناصر داعش وإيهامها بانه ضابط في الأجهزة الأمنية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن “الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى نظرت قضية مدان قام بخطف فتاة أتمت الثامنة عشر من العمر بالحيلة بعد ان قدم اخباراً بان والدها أحد عناصر داعش الارهابي ما تسبب باعتقاله بسبب رفضه الزواج من ابنته”.

وأضاف البيان، ان “المدان قام بإيهام الفتاة بأنه ضابط في جهاز الاستخبارات ويستطيع اطلاق سراح والدها في حال تركها الدار والهروب معه ليقتادها بعد ذلك إلى داره وحجزها محاولا الاعتداء عليها”.

وأشار الى ان “المحكمة اصدرت حكمها بالسجن لمدة 15 سنة بحق المدان وفقاً لاحكام المادة 423 من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 “، لافتاً الى ان “والد الفتاة تمت احالته على المحكمة المختصة وتم الافراج عنه لعدم كفاية الأدلة والتي انحصرت بشهادة المدان فقط”.