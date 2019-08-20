جدلٌ واسع بإقليم كوردستان حول تهجم رجل دين على فنانة ينتهي بقبولها اعتذاره

رووداو – أربيل/ احتدم الجدل في إقليم كوردستان، خلال الأيام الماضية، حول تهجم رجل الدين، هلو رشيد، على الفنانة ماريا هورامي، التي أصدرت مؤخراً فيديو كليب أغنيتها المصورة في أحد الشوارع الرئيسة بمدينة السليمانية، في معرض تعليقه على فتوى أخرى أباحت الغناء استناداً للسنة النبوية، قبل أن ينتهي الخلاف بقبولها الاعتذار المتكرر لرجل الدين.

وخلال استضافتها في برنامج حدث اليوم على شاشة تلفزيون رووداو وجهت هورامي شكرها لجميع من دعمها ومنهم وزارة الثقافة في إقليم كوردستان في مواجهة “التهجم المؤلم والتصريح غير اللائق والغريب على الثقافة الكوردية”، مشيرةً إلى حقها “في إصدار أي فيديو كليب بما لا يتعارض مع أعراف المجتمع وقد التزمتُ بذلك كما وضعت في نظر الاعتبار تبيان الفن الرصين وقد كانت أغنيتي الأخيرة (دڵەکەم – قلبي) من صميم الثقافة الكوردية وأصنفها ضمن أعمالي الناجحة”.

وأوضحت: “بعد انتشار اتصاله الهاتفي، بيَّن الملا هلو للرأي العام أنه لم يقصد الإساءة لشخصي، وعلى إثر ذلك طلب الصفح ثلاث مرات علناً مني ومن عائلتي وزارنا في المنزل، وأعرب عن ندمه لما بدر منه”.

وتابعت: “أكن كل الاحترام لجميع الأديان ورجال الدين في إقليم كوردستان، ولا شك أن اختلاف الرؤى حق طبيعي، وبذلك أرى أنه من حقي أن تكون لي أفكار مختلفة ومعتدلة في إطار الآداب العامة والعادات المجتمعي”، مبينةً أن “الانقسام الحاد في ردود الفعل حول ما حصل وإبداء العنف تجاه الآخر آلمني أكثر من الحادث نفسه”.

وأشارت إلى أن “الملا هلو قدم اعتذاره لي ولأسرتي وزارنا في المنزل معرباً عن ندمه عما تلفظ به بحقي، وقد قررنا قبول الاعتذار وإيقاف إجراءات رفع دعوى قضائية ضده لأن الخطأ وارد وهو جزء من طبيعة الإنسان”، معربة عن أملها في عدم تكرار الهجوم على الفنانين.

ورداً على سؤال بشأن اتهامها بتقليد فيديو كليب أغنية “ملعون أبو العشق” للفنانة اللبنانية نجوى كرم والذي صور في شارع الحمرا ببيروت، أشارت إلى استوحاء الفكرة من تلك الأغنية، مع إضفاء الطابع الكوردي على أغنيتها.

وقال مخرج العمل، محمد شم، إن الفيديو كليب صور بشكل عفوي في شارع “سهولكة” في السليمانية، مع المواطنين الموجودين هناك خلال 10 دقائق، وقد أبدى الناس ثقافتهم العالية حيث لم نواجه أي انتقادات خلال ايقاف حركة السير في تلك الدقائق.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب صوتي للشيخ هلو رشيد وهو يدلي بتصريحات اعتبرت مسيئة للفنانة ماريا هورامي، كما يهاجم فيه رجل الدين، فاتح شارستيني بنبرة حادة، الذي تحدث في أحد خطبه عن إباحة الغناء في الشريعة الإسلامية مستشهداً بأحاديث نبوية، قبل أن يتم الصلح بين رجلي الدين ويظهرا مبتسمين في صورة جمعتهما معاً.