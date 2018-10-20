جامعة قيوان الدولیة توفر 19 منحة دراسية مجانية لطلاب محافظات إقليم كوردستان والعراق

رووداو – السليمانية/ تعلن جامعة قيوان الدولیة “UTM”، والذي يقع مكتبها الرئيسي في محافظة السليمانية، عن توفير 19 منحة دراسية مجانية للمتقدمين من خريجي الاعدادية بإقليم كوردستان والعراق، من الذين حصلوا على أعلى الدرجات في محافظاتهم، والذين سجلوا لحجز مقاعدهم الدراسية في هذه الجامعة.

وقال عضو هيئة أمناء جامعة قيوان الدولية، ريبوار ملا نبي، بأنه “قدمنا الكثير من التسهيلات للطلاب الخريجين خلال هذا العام، سواء بتخفيض تكاليف الدراسة وغيرها، واضفنا ايضاً توفير 19 منحة دراسية مجانية لـ 19 محافظة عراقية بحسب الجدارة العلمية”.

وتابع، “ان جامعة قيوان الدولية، تفخر بالتعامل مع حلبجة كمحافظة، وتحترم قرار الدولة العراقية وإقليم كوردستان، وستوفر لطلابها ايضاً هذه المنحة الدراسية لإكمال دراستهم، فبإستطاعة الطلاب في محافظة حلبجة أيضاً الإستفادة من هذه المنحة كباقي طلاب محافظات العراق”.

موضحاً، “بأن الطالب الحاصل على اعلى معدل، وفي اي محافظة عراقية كانت، وبادر بالتسجيل في جامعة قيوان الدولية، سيتم اعفاؤه من التكاليف الدراسية السنوية لإكمال مسيرته العلمية، فمثلا اذا قدم 4 طلاب عن محافظة حلبجة وتم تسجيل اسماؤهم في جامعتنا، فسيتم إختيار الطالب الذي حصل على اعلى معدل”.

يذكر ان الاقسام التي تم افتتاحها في جامعة قيوان الدولية، تتوافق مع متطلبات السوق والشركات بإقليم كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عام، لكي يتمكن الخريج من العمل بعد التخرج سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، حيث تنقسم الدراسات بها الى التكنولوجيا وعلوم الحاسوب وغيرها من الاختصاصات .