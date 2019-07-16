جامعة ايرانية توقع مذكرة تفاهم مع جامعات اقليم كردستان العراق

وقعت جامعة “اميركبير” الايرانية، الاثنين، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات العلمية والتعليمية واقامة ورشات مشتركة مع جامعات اقليم كردستان.

واعرب رئيس جامعة اميركبير الصناعية “سيد احمد معتمدي” خلال مراسم التوقيع، بحسب وكالة انباء “ايرنا”، عن سعادته لتنمية العلاقات العلمية والتعليمية مع جامعات اقليم كردستان العراق ومنها جامعة زاخو.

ونوه معتمدي بالعلاقات “الجيدة” القائمة بين جامعة امير كبير مع معظم جامعات العراق، مشددا على ضرورة تعزيز هذه الاواصر.

واضاف انه سيتم في اطار هذه المذكرة اقامة دورات تعليمية ومشاريع مشتركة بين الجانبين.

واشار رئيس جامعة اميركبير الايرانية الى المكانة العلمية التي تحتلها هذه الجامعة على صعيد العالم، مبينا ان جامعة امير كبير تقف الى جانب افضل 100 جامعة عالميا.

من جانبه، اعرب رئيس جامعة زاخو “لزكين عبدي جميل ” عن سعادته لتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة اميركبير، “بوصفها من افضل الجامعات في ايران”، وقال ان “العراق وايران تربطهما علاقات ومشتركات ثقافية و تاريخية.