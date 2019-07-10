ثلاث وزيرات في حكومة كوردستان.. والفتلاوي تعلق

حنان الفتلاوي تتبنى موقفاً ايجابياً نادراً إزاء حكومة اقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- تبنت رئيسة حركة ارادة العراقية حنان الفتلاوي، موقفاً ايجابياً نادراً بثنائها على تسليم ثلاث سيدات حقائب وزارية في حكومة اقليم كوردستان.

ولطالما أثارت الفتلاوي جدلاً بتصريحاتها السابقة ضد الإقليم، وكثيراً ما كان يصفها المسؤولون الكورد بأنها تثير النزعات القومية والشقاق.

وكتبت الفتلاوي على حسابها في تويتر “برغم اختلافي مع حكومة اقليم كردستان بالمنهج كثيراً لكن ما يحسب لهم هو إنصافهم المرأة في حكومة الإقليم الجديدة بترشيح ثلاث وزيرات ورئيسة برلمان ونائبة رئيس برلمان”.

وضمت الحكومة الجديدة 22 حقيبة وزارية ثلاث منها لسيدات اكبرهن سناً كويستان محمد والتي تولت وزارة الشؤون الاجتماعية وبيكرد طالباني وزيرة للثقافة فضلاً عن فالا فريد التي شغلت منصب وزيرة الاقليم.

ولم يتم بعد ترشيح وزير للثروات الطبيعية.

وكانت فالا فريد رئيسة مؤقتة للبرلمان وسيشغل مكانها رئيس آخر من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بحسب تقاسم السلطة في الاقليم.

ومع رئاسة الحكومة، ذهبت تسع وزارات الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني فضلاً عن منصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة وهيئة الاستثمار، وست وزارات للاتحاد الوطني الكوردستاني مع منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه قوباد طالباني فضلاً عن ثلاث هيئات أخرى.

وحصلت حركة التغيير (كوران) على أربع وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الاشتراكي الكوردستاني ووزارة للمكون المسيحي وأخرى للتركمان.