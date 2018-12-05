تيار الحكيم : مسرور بارزاني طرف سياسي مهم ..نأمل في مرحلة وئام مع كوردستان

مؤكداً ان استقرار اقليم كوردستان استقرار لكل العراق

بارك تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، بترشيح مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لرئاسة حكومة اقليم كوردستان المقبلة ، فيما أكد دعمه لترشيح الوجوه الجديدة.

وقال القيادي في التيار عبدالله الزيدي، لـ(باسنيوز) : “نبارك للأخوة في اقليم كوردستان هذه الترشيحات الجديدة “، موضحاً ” نحن دائما ندعم الوجوه الجديدة والدماء الشابة التي لها القدرة على التواصل مع الجمهور ولها القدرة على النهوض بالواقع الخدمي”.

وبين الزيدي ، بالقول “من الممكن ان تحقق الوجوه الجديدة والشابة انتقالة كبيرة وانعطاف في الواقع السياسي الجديد ، لكن يبقى الميدان والعمل هو الذي يحدد النجاح من عدمه”.

مضيفاً “نأمل ان تكون هناك علاقة ايجابية بين بغداد واربيل في المرحلة القادمة، وان يكون مسرور بارزاني طرفا سياسيا مهما يميل الى الحلول الواقعية والقانونية والدستورية “، وتابع بالقول” نأمل ان تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة وئام وسلام وانسجام سياسي، خصوصا ان استقرار اقليم كوردستان هو استقرار لجميع انحاء العراق”.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن يوم الاثنين، ترشيحه نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة إقليم كوردستان، ومسرور بارزاني، مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان لرئاسة الحكومة الجديدة للإقليم.

والديمقراطي الكوردستاني كان قد فاز بـ 45 مقعداً في انتخابات برلمان كوردستان والمكون من 111 مقعداً، ما سيُمكّن الحزب من تشكيل أغلبية في الحكومة والبرلمان، كما كان قد حل بالمرتبة الخامسة في الانتخابات التشريعية العراقية.