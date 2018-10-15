توقف إمدادات الكهرباء في اقليم كوردستان لـ72 ساعة اعتباراً من الجمعة

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان الاثنين عن إيقاف امدادات الطاقة في الإقليم لمدة تصل الى 72 ساعة بسبب تنفيذ مشروع يهدف لزيادة الانتاج بالغاز الطبيعي.

وسيتم قطع الإمدادات اعتباراً من يوم الجمعة المصادف 19 من الشهر الجاري لفترة تتراوح ما بين 48 الى 72 ساعة كأقصى حد.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن شركة (دانا غاز) الاماراتية وبالتعاون مع وزارة الموارد الطبيعية بدأت بتنفيذ مشروع لزيادة انتاج الغاز الطبيعي وبسبب ربط الانابيب فإن الإمدادات من محطتي اربيل الغازية وجمجمال ستتوقف لمدة تصل الى 72 ساعة.

وأضاف البيان أن المشروع يهدف لزيادة انتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي.

وأعلنت وزارة الكهرباء في الإقليم مؤخرا عن زيادة ساعات التجهيز لأكثر من 20 ساعة يومياً بعد انخفاض درجات الحرارة وقلة الطلب.

ويواجه الاقليم في المجمل نقصاً في الطاقة الكهربائية حيث يعتمد أغلب السكان على المولدات الخاصة في وقت تعجز فيه المنظومة الوطنية عن تلبية الطلب.

وغالباً ما تتدهور امدادات الكهرباء طيلة اشهر الصيف والشتاء مع الطلب المتزايد الذي يفوق القدرة الانتاجية لمحطات الطاقة في الإقليم.